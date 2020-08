Vielleicht ist dieser junge Musiker gerade deshalb so cool, weil er es nicht darauf anlegt cool zu sein. Die Rede ist von Flonoton. Er singt auf Deutsch, spielt Akustikgitarre und macht Musik, die sich irgendwo zwischen Rap und Pop einpendelt. Und weil sich das alles nicht so recht in eine Schublade packen lässt, haben melancholische Balladen bei Flonoton genauso ihren Platz wie humorvoll arrangierter Rap. An diesem Mittwoch, 19. August, tritt der Musiker von 19 Uhr an in der Konzertreihe "Feierabend im Theater" im Garten des Kleinen Theater Haar, Casinostraße 6, auf. Der Theatergarten öffnet bereits um 17 Uhr.