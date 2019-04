1. April 2019, 21:50 Uhr Kulturtipp Zuwanderung nach Bayern

Die Gemeindebibliothek Neubiberg zeigt die Ausstellung "Migration in Bayern nach 1945"

Bayern als modernes Einwanderungsland steht im Mittelpunkt der Ausstellung "Migration in Bayern nach 1945", die von diesem Dienstag, 2. April, an bis zum 27. April in der Gemeindebibliothek Neubiberg am Bahnhofsplatz 3 gezeigt wird. Zu diesem Zweck haben die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit und die Bayerische Museumsakademie eine Serie von acht Plakaten angefertigt, die über die historische Entwicklung der Migration Auskunft geben und darüber, was die Zuwanderung für Bayern bedeutet. Zu besichtigen ist die Ausstellung montags und mittwochs von 11 bis 16 Uhr, dienstags, donnerstags und freitags von 11 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr.