1. Oktober 2018, 21:51 Uhr Kulturtipp Zirkus auf dem Dorf

Das Volkstheater "Lampenfieber" feiert Premiere im Brückenwirt in Höllriegelskreuth

Für ein gutes Geschäft ist Bürgermeister Goldmann immer zu haben. Gemeinsam mit einem Parteifreund plant er, den alten Max Meier ins Altenheim zu verfrachten, um dann billig an sein Grundstück zu gelangen. Dabei haben die beiden nicht mit dem Widerstand des rüstigen Witwers gerechnet, der unverhofft Unterstützung von der Zirkusdirektorin Samira bekommt. "Immer dieser Zirkus" - so heißt die bayerische Komödie von Wolfgang Bräutigam, mit der das Volkstheater "Lampenfieber" an diesem Freitag, 5. Oktober, im Brückenwirt, An der Grünwalder Brücke 1, in Höllriegelskreuth Premiere feiert. Weitere Aufführungen sind am 6. Oktober sowie an den Wochenenden 12./13., 19./20., 26./27. Oktober. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Einlass ist von 18 Uhr an. Karten gibt es von Montag bis Freitag zwischen 16 bis 20 Uhr unter ☎ 95 92 80 10.