Die schnöde Wirklichkeit besteht nicht nur aus Logik, Alltag und Pflichten. In Wahrheit wohnt ihr ein Zauber inne, der all das in Frage stellt. Markus Laymann ist ein Spezialist auf diesem Gebiet, indem er Zweifel sät mit der Jahrtausende alten Kunst der Zauberei. Becherspiele, Kartentricks und Blicke in die Zukunft stehen auf dem Programm dieses Wirklichkeitsverkäufers, der an diesem Sonntag, 7. Februar, im Auftrag der VHS Nord seine kostenlose Online-Show "Wunder frei Haus - The Show must go on" präsentiert. Die einstündige Veranstaltung beginnt um 11 Uhr. Anmeldungen für dieses magische Ereignis sind unter www.vhs-nord.de (Kursnummer S2015) zu tätigen. Im Anschluss daran werden die Zugangslinks versandt. Unter www.youtube.com/watch?v=7SW6xBc75tk bekommt man einen Vorgeschmack auf Laymanns Zauberkünste.