Konsumterror und Kaufrausch sind allgegenwärtig: Wer nichts kauft, findet sich schnell im gesellschaftlichen Aus. Der Kabarettist Helmut Schleich hat dazu ein Programm gestaltet, mit dem er an diesem Samstag, 26. Oktober, auf Einladung der örtlichen SPD im Bürgersaal Ismaning, Erich-Zeitler-Straße 2, auftritt. "Kauf, du Sau" - so lautet der Titel des Abends, bei dem es neben Waren auch um Ideen geht, die einem fortwährend verkauft werden. "Es tut einfach gut, wenn jemand schreibt, was man denken soll", sagt Schleich. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.