Zains Leben ist ein einziges Chaos, schon immer. Während der Zwölfjährige sich dafür verantworten muss, jemanden niedergestochen zu haben, klagt er seine Eltern an, überhaupt Kinder in diese von Krieg und Armut geprägte Welt gesetzt zu haben. Vor Gericht gerät das Ganze zu einer dramatischen Reise durch Zains junges Leben. "Capernaum - Stadt der Hoffnung", heißt das libanesische Sozialdrama aus dem Jahr 2018. An diesem Montag, 17. Februar, läuft der Film in der VHS-Reihe Film-Café in der Blackbox des Kultur- und Bildungszentrums Seidl-Mühle, Mühlenstraße 15, in Ismaning. Beginn ist um 15 Uhr.

