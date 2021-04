Simon Pierro verbindet seit Jahren klassische Zauberkunst mit moderner Videotechnik. Am Samstag ist er in der Zaubershow "World Wide Wonders" zu Gast

Selbst die Kunst der Zauberei findet ihre Wege in die digitale Welt: Alexander Krist (Foto) vom "Kristelli-Theater" in München präsentiert an diesem Samstag, 10. April, um 19.30 Uhr die Zaubershow "World Wide Wonders": Zu Gast ist Simon Pierro, der sich bereits seit Jahren auf die virtuelle Magie via iPad spezialisiert, und dabei klassische Zauberkunst mit moderner Videotechnik verbindet. In dieser Form erzählt er Bilder und Geschichten, die den Zuschauer überraschen und für eine kurze Zeit in eine andere, wundersame Welt entführen sollen. Karten für die Show sind unter www.magic-theater.de erhältlich.