Der Name des Ensembles, das am Freitag, 21. Oktober, im Ismaninger Kallmann-Museum aufspielt, ist Programm: Denn "normal" will das Paranormal String Quartet, das 2020 mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet wurde, nicht sein. Es sei "immer auf der Suche nach der eigenen Vision der Kammermusik" und "überzeugt durch überraschende Arrangements, jazzige Grooves und innovative Spieltechniken", so die Jury. Das Konzert der jungen Streicher beginnt um 20 Uhr. Reservierung unter: info@kallmann-museum.de oder 089/961 29 48.