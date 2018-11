13. November 2018, 21:46 Uhr Kulturtipp Verschwörungen aufdecken

Kabarett in Neubiberg

Für die temperamentvolle Schweizerin Lisa Catena ist weibliches Kabarett eine Selbstverständlichkeit, obwohl Frauen in ihrer Heimat erst seit 1991 landesweit wählen dürfen. In ihrem zweiten Soloprogramm "Der Panda-Code" versucht Catena unsere komplexe Welt zu entwirren und allerlei Verschwörungen aufzudecken. Überraschend ist, dass dabei ausgerechnet ein Panda eine tragende Rolle spielt. An diesem Donnerstag, 15. November, tritt Lisa Catena mit "Der Panda-Code" in der Aula der Grundschule Neubiberg, Rathausplatz 9, auf. Die Show beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es in der Gemeindebibliothek, in der Buchhandlung Lentner und bei München Ticket.