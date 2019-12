Am Freitag, 6. Dezember, singt von 20 Uhr an der Belcanto-Kammerchor München unter der Leitung von Felix Meybier in der romantischen Kirche St. Aegidius in Keferloh, Gut Keferloh 2. Das Konzert mit außergewöhnlichen Werken von Poulenc, Copland, Britten, de Victoria und anderen führt die Zuhörer in Klangwelten von der Renaissance bis zur Moderne. Als weiteres Highlight bereichert Gertrud Wittkowsky den Abend durch besinnliche Zithermusik. Die Chorstücke aus unterschiedlichen Epochen in der ungewöhnlichen Verbindung mit Zither machen das Konzert zu einem besonderen Erlebnis. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 15 Euro, ermäßigt 12 Euro. Einlass ist von 19 Uhr an.