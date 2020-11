Angesichts der materiellen Wünsche seiner Zeitgenossen und ihrer Visionen von noch unterhaltsamerer Zerstreuung fragt sich Thomas Schreckenberger: Wo bleibt eigentlich der Traum vom Eigenhirn? Warum wäre der eine oder andere nicht gerne schlauer? Vergeblich sucht der Kabarettist in seinem Programm "Hirn für alle" nach ermutigenden Beispielen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass überdurchschnittliche Intelligenz auf dem Weg an die Spitze eher hinderlich ist. An diesem Donnerstag, 19. November, 19 Uhr, präsentiert der mehrfach ausgezeichnete Künstler "Hirn für alle" in der Digitalreihe des Kleinen Theaters Haar. Der Stream findet sich unter www.kleinestheaterhaar.de/KTHDigital, wo auch die Tickets zu erwerben sind.