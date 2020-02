Lieselotte ist eine Kuh mit Verantwortung. Als Postkuh hilft sie dem Briefträger tagtäglich bei seiner Arbeit. Als der irgendwann Urlaub macht, packt auch Lieselotte ihre Koffer und geht in die wohlverdienten Ferien. "Lieselotte macht Urlaub" - so lautet der Titel des Puppentheaters nach dem Bilderbuch von Alexander Steffensmeier, das an diesem Mittwoch, 19. Februar, vom Artisjok Theater Anke Scholz im Bürgerhaus Unterföhring, Münchner Straße 65, aufgeführt wird. Die für Kinder von vier Jahren an geeignete Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr. Karten gibt es in der Gemeindebibliothek ☎ 950 81-507.

© SZ vom 18.02.2020 Feedback