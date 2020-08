Da soll mal einer sagen, man könnte diesen Sommer nicht genießen - zum Beispiel beim heimischen "Beach Acoustic Festival" an diesem Samstag, 15. August, im "Munich Beach Resort" an der Dachauer Straße 35 in Oberschleißheim. Bestritten wird das Open-Air-Programm von den Akustik-Künstlern "DeeDots", "Nomi & Mac", "Used", "Wandering Souls" (Bild) und "Manu loves you madly". Zur Abkühlung kann man zwischendurch sogar baden gehen. Damit wird sowohl das Bedürfnis nach dem wohlverdienten Urlaub wie nach kulturellem Input befriedigt. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Einlass ist von 16 Uhr an. Der Eintritt ist frei. Näheres ist zu erfahren unter www.facebook.com/events/3232990400093581/.