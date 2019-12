Es ist all das Erlebte und Gefühlte, das im Unterbewusstsein schwelt, was den Liedermacher Michael Fitz beschäftigt. Und genau diesen Ereignissen, Lebens- und Dauerthemen verhilft er auf musikalisch-poetische Weise an die Oberfläche. Zu erleben ist das an diesem Sonntag, 8. Dezember, im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 75. "Jetz' auf gestern 2019" ist der Titel des Programms, das Fitz dort von 19 Uhr an präsentiert - nachdenklich, humorvoll und voller Leidenschaft für die Widrigkeiten und das Glück des Lebens. Karten gibt es beim Theater telefonisch unter ☎ 890 56 98 11 oder bei Reservix.