Bereits zum zweiten Mal laden die Grasbrunner Vereine zum Winterfeuer auf den Dorfplatz in Grasbrunn ein. Am Freitag, 20. Dezember, wird von 18 Uhr an ein weihnachtliches Lagerfeuer entzündet und die Mitglieder des Perchtenvereins Kirchseeon führen mit ihren eindrucksvollen Masken wilde Tänze auf. Dem Brauchtum nach sollen die Perchten die Wintergeister vertreiben und so den Weg für ein glückliches, friedvolles neues Jahr frei machen. Um das leibliche Wohl kümmern sich der Schützenverein, die Dirndlschaft, der Burschenverein sowie die Freiwillige Feuerwehr.