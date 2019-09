Der Staat und manch andere Einrichtung wissen fast alles von uns. Das diagnostiziert der Kabarettist Mathias Richling und fragt sich, wie die Rundum-Überwachung erst im Jahr 2084 aussehen mag, wenn die Werte der Demokratie dank Trump, Putin, Erdoğan und Co. längst in Trümmern liegen. An diesem Samstag, 14. September, 20 Uhr, ist der Entertainer mit "Richling und 2084" im Kultur- und Kongresszentrum Taufkirchen am Köglweg 5 zu Gast. Die Vorstellung im Bürgerhaus Unterföhring am Freitag, 13. September, ist bereits ausverkauft.