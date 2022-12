In der Backstube duftet es nach Lebkuchen, Zimtsternen, Vanillekipferln - und Geschichten: Etwa die von Maria und Josef und der Geburt ihres Kindes, von dem man auch 2000 Jahre später noch sprechen wird. Maren Kaun zeigt am Mittwoch, 14. Dezember, "Die Weihnachtsgeschichte" im Bibliothekssaal Oberhaching. Kaun, die Figurentheater studiert hat, schafft einen Gegensatz zur Hektik in der vorweihnachtlichen Wirklichkeit: Theater für Kinder ab vier Jahren. Beginn um 16 Uhr, Karten über www.oberhaching.de, in Bibliothek oder Rathaus.