8. März 2019, 22:12 Uhr Kulturtipp Suserl trifft Ali

"Heimat verbindet Menschen" im Kulturcafé

Die Fleckerlteppich Musikvereinigung und das Bläserteam der VHS singen und spielen Lieder und Tänze aus aller Welt unter dem Motto "Heimat verbindet Menschen" an diesem Sonntag, 10. März, im Kulturcafé im Seniorenpark Oberschleißheim, Professor-Otto-Hupp-Straße 30. Mit Saxophon, Alphorn, Querflöten, Blockflötenensemble, Harfe, Hackbrett, Gitarre und Gesang werden auch Wunschlieder in der jeweiligen Landessprache zum Mitsingen vorgetragen. Karten sind nur an der Tageskasse erhältlich. Beginn des Konzertes ist um 16 Uhr.