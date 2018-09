30. September 2018, 22:02 Uhr Kulturtipp Strafe für Eberhofer

Die Filmkomödie "Sauerkrautkoma" ist im Kubiz Unterhaching zu sehen

Franz Eberhofer hat es nicht leicht. Nach seiner Strafversetzung von Niederkaltenkirchen nach München hat der grantlerische Dorfpolizist nicht nur mit kriminalistischen Herausforderungen zu kämpfen. Auch die On-Off-Beziehung mit seiner Freundin Susi und die Folgen übermäßigen Sauerkrautkonsums machen dem Franz zu schaffen. "Sauerkrautkoma" heißt die Filmkomödie von Ed Herzog nach dem Bestseller von Rita Falk, die an diesem Dienstag, 2. Oktober, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching gezeigt wird. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Kubiz und in der Gemeindebücherei.