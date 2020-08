"Steindruck München", die Lithografiewerkstatt des Münchner Künstlerhauses am Lenbachplatz 8 öffnet an diesem Samstag von 12 bis 18 Uhr ihre Pforten: zu jeder vollen Stunde wird dort in Druckdemonstrationen das Flachdruckverfahren des Steindrucks gezeigt. In Verbindung mit der Ausstellung "Kamerakunst" können in den Werkstatträumen zudem Originalfotografien von Gunter Sachs und deren Entstehungsprozess betrachtet werden. Der Eintritt in die Werkstatt ist kostenfrei. kuk