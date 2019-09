Gefühl und Verstand schließen sich nicht aus. Das jedenfalls finden die vier Musiker der Band "Blue Delight". Kein Wunder also, dass diese Erkenntnis auch in das Repertoire der Formation einfließt, die hauptsächlich Cover-Songs aus den Sechziger- und Siebzigerjahren spielt - von Barclay James Harvest, den Beatles, Creedence Clearwater Revival, Eric Clapton über Emerson Lake and Palmer, Lou Reed, Pink Floyd bis zu Uriah Heep. Diesen Mittwoch, 2. Oktober, ist die Band in der Reihe "Feierabend im Theater" im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 75, zu Gast. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Von 17 Uhr an wird gegrillt.