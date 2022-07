Son of Buena Vista

Die Klänge und Rhythmen des traditionellen Son Cubano können vibrierend und kraftvoll sein, aber auch melancholisch: Beim Jazzfest der Reihe "Ottobrunner Konzerte" tritt am Samstag, 6. August, der kubanische Sänger El Nene auf, der durch eine Hauptrolle im Film "Musica Cubana - The Sons of Buena Vista" einem breiteren Publikum bekannt wurde. Mit seiner Band "Son del Nene" wird der Latin-Grammy-Gewinner nun auf der Open-Air-Bühne im Rosengarten beim Wolf-Ferrari-Haus auftreten. Beginn ist um 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter https://wfh-ottobrunn.de.