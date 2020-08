Wenn schon die Wiesn ausfällt, muss man sich halt etwas anderes einfallen lassen. Die Musikkapelle Kirchheim hat das getan und lädt an diesem Samstag, 29. August, zur "Sommernacht in Tracht" ein (Ausweichtermin bei schlechtem Wetter am Sonntag). Für den Dresscode ist das Publikum selbstverständlich selbst verantwortlich. Die Musikkapelle indes sorgt dafür, dass bei diesem Biergartenabend auf dem Vorplatz von St. Peter, Maria-Glasl-Straße 16, in Heimstetten auch wirklich Stimmung aufkommt. Wer sich also von 18 Uhr an (Einlass: 17 Uhr) bei Brotzeit, Bier und Blasmusik vergnügen möchte, sollte rechtzeitig beim Kulturreferat reservieren. Dies ist möglich per E-Mail an katharina.ruf@kirchheim-heimstetten.de oder telefonisch unter ☎ 909 09-93 00. Allerdings können nur komplette Tische für maximal zehn Personen reserviert werden (Unkostenbeitrag: 15 Euro).