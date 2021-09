Da steht das Haus. Oben geht das Fenster auf. Und da steht ein Kuchen. Und duftet. "So weit oben" - das ist ein bezauberndes Spiel vom Ensemble des Figurentheater Pantaleon über das Oben und das Unten und darüber, wie ein Bär, ein Schwein und ein Hund es schaffen, an dieses köstliche Gebäck zu gelangen. Erzählt wird die Geschichte nach dem gleichnamigen Bilderbuch von Susanne Straßer in leichter, lebendiger Sprache. So ist es bereits für junge Gäste von drei Jahren an geeignet und wird an diesem Mittwoch, 29. September, 10 Uhr, im Jugend-Kultur-Haus "Gleis 1" am Hollerner Weg 1 in Unterschleißheim gezeigt. Weitere Informationen gibt es unter www.nordbeat.org sowie unter www.pantaleon-figurentheater.de.