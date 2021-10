Hans Well & Wellbappn gastieren in Oberhaching

Seit 45 Jahren schon freut sich das Publikum darüber, dass Hans Well die Bappn nicht halten kann. Als ehemalige Mitglied und Textschreiber der Biermösl Blosn musiziert und parliert er inzwischen gemeinsam mit seinen Kindern Sarah, Tabea und Jonas in schlagfertiger Manier über Gott und die Welt - am Donnerstag, 7. Oktober, kommen Hans Well & Wellbappn nach Oberhaching in den Bürgersaal beim Forstner, ihr Auftritt beginnt um 20 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es über www.oberhaching.de, in der Bibliothek und im Rathaus Oberhaching.