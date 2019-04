4. April 2019, 22:09 Uhr Kulturtipp Scheinbar ausweglos

Das Ensemble des Heimat- und Volkstrachtenvereins Edelweiß Brunnthal führt den Schwank "Isidors dreistes Stück" auf

Wenn es nach dem Bauern Bachtaler ginge, dessen Hof gerade zur Versteigerung steht, wäre die Hochzeit seiner Tochter Katharina mit einem Reichen die finanzielle Rettung. Die junge Frau indes hat sich aber leider in den mittellosen Simon verliebt, der bei ihrem Vater angestellt ist, und damit derlei Hoffnungen zunichte gemacht. Allerdings hat niemand mit dem schlitzohrigen Knecht Isidor gerechnet, der noch einmal gehörig Bewegung in diese scheinbar ausweglose Angelegenheit bringt. "Isidors dreistes Stück" - so heißt der bayerische Schwank in drei Akten von Albert Kräuter, mit dem das Ensemble des Heimat- und Volkstrachtenvereins Edelweiß Brunnthal an diesem Freitag, 5. April, am Maurerweg 14 Premiere feiert. Weitere Aufführungen sind am 6., 7., 12. 13. und 14. April. Die Vorstellungen beginnen freitags und samstags um 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Einlass ist jeweils eine Stunde vorher. Karten gibt es im Brunnthaler Dorfladen.