Sax in allen Facetten

Mit dem Saxophon die klassischen Bühnen der Welt zu erobern - das ist die Mission der Mitglieder des Arcis Saxophon Quartetts, die sich 2009 an der Münchner Musikhochschule kennen lernten. Auch bei ihrem Konzert am Donnerstag, 22. Dezember, im Hotel und Landgasthof Brunnthal, wollen sie das facettenreiche und warme Klangfarbenspektrum des Instruments aufleuchten lassen. Auf dem Programm: Werke von Bach, Schostakowitsch, Schulhoff und Bernstein, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es im Rathaus (08102/89012) und an der Abendkasse.