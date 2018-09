11. September 2018, 21:51 Uhr Kulturtipp Rundgang durch die Weltstadt mit "Herz"

Gabi Lodermeier und Harald Helfrich haben in Form wunderbarer Couplets eine Liebeserklärung an die Isarmetropole verfasst

"München, Du aufgeplatzte Weißwurscht" - Ein echter Münchner weiß, dass das keine Beleidigung ist, sondern ein Kompliment. Mehr noch: Gabi Lodermeier und Harald Helfrich haben unter diesem Titel eine Liebeserklärung an die Isarmetropole verfasst. In Couplets aus drei Jahrhunderten werfen sie Schlaglichter auf ihre Stadt, mit wunderschönen Stimmen, die Helfrich zudem virtuos am Klavier untermalt. Das klingende München-Porträt ist am Donnerstag, 13. September, um 19 Uhr im Kleines Theater Haar, Casinostraße 75, zu hören.