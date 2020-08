Erbaut wurde die Kirche St. Aegidius in Keferloh von 1170 bis 1173. Sie ist die zweitälteste noch existierende romanische Kirche der Erzdiözese München und wurde zehn Jahre lang sorgfältig renoviert. Pünktlich zum Weihejubiläum war das Gotteshaus am 1. September 2013 dann wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. An diesem Mittwoch, 2. September, bietet der Seniorenverein Grasbrunn eine Führung durch St. Aegidius, Gut Keferloh 2, an. Gernot Roßmanith, Mitglied des Fördervereins St. Aegidius, wird von 15 Uhr an von der Entstehungsgeschichte, der Renovierungszeit und der Wiederbelebung der Kirche berichten. Näheres und Anmeldung bei Hannelore Schauerbeck unter ☎ 46 69 92.