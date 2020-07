Die Livestreamings, die das Kulturamt Unterschleißheim seit vielen Wochen mit lokalen Künstlern organisiert, gehen an diesem Wochenende in die letzte Runde: Den Auftakt macht am Samstag, 18. Juli, die Band Lucy Grave, die seit vielen Jahren bei Festen im Münchner Norden das Publikum mit Songs aus den Siebzigern und Achtzigern rockt. Die vier Musiker spielen Coverversionen der Rock-Klassiker von Deep Purple über Thin Lizzy bis Billy Idol und Queen. Dabei bedienen sie sich der Basics mit Gitarre, Bass, Drums und Gesang. Das Online-Konzert beginnt um 20 Uhr, der Link ist https://youtu.be/S3VqZd2JaTU.

Etwas leiser, aber dafür märchenhafter geht es dann am Sonntag, 19. Juli, 11 Uhr, beim Livestream aus dem Rathaus zu: Wilhelm Hauffs Märchen "Kalif Storch" steht auf dem Programm. Die Geschichte, in der sich der Kalif von Bagdad und sein Großwesir (hier der Kasperl) durch Zauberei in Störche verwandeln, ist geeignet für Kinder von vier Jahren an. Der Link ist https://youtu.be/dfjbBG45N7c.