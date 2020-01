Das musikalische Konzept der "Skillgang" ist sehr einfach zu beschreiben: Alte Nylons - neue Strapse. Rock, Blues, R&B und Soul-Musikstücke der vergangenen Jahrzehnte haben viele gemeinsame Elemente. Abgesehen vom Text, sind es Rhythmen und Sounds, die in unterschiedlicher Formen auftauchen. Hier setzt das Quartett der Skillgang an. Die Combo schafft es auf groovige Art und Weise, diese Stilelemente aufzuzeigen. Das Publikum wird am Mittwoch, 29. Januar, beim "Feierabend" im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 75, auf verblüffende Art an Lieder erinnert, die er womöglich lange nicht mehr gehört, aber mit Sicherheit niemals vergessen hat. Beginn des Konzertes ist um 19 Uhr, von 17 Uhr an können die Gäste mit glühenden Grills, Speis und Trank den Feierabend gemütlich beginnen.