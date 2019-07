15. Juli 2019, 21:58 Uhr Kulturtipp Rock-Klassiker neu arrangiert

Konzert mit der Band "RoXaiten" im Kleinen Theater Haar

Rockmusik ist für sie eine stetige Herausforderung. Seit mittlerweile zehn Jahren widmet sich die Formation "RoXaiten" dem Kammerrock, um populäre Musik neu zu interpretieren und zu arrangieren. Die Basis dafür bieten Rock-Klassiker von Led Zeppelin, Deep Purple oder Neil Young. An diesem Mittwoch, 17. Juli, spielt die Band in der Reihe "Feierabend im Theater" im Kleinen Theater Haar, Casinostraße 75. Das Konzert auf der Außenbühne beginnt um 19 Uhr. Von 17 Uhr an wird gegrillt.