"Ich hatte schon ganz vergessen, was das ist - glücklich sein", sagt Schorsch, nachdem er seine Gärtnerei, die Schulden und seine Familie hinter sich gelassen und sich auf eine Reise ins Ungewisse begeben hat. "Grüner wird's nicht, sagte der Gärtner und flog davon" heißt der Film von Florian Gallenberger mit Elmar Wepper in der Hauptrolle, der an diesem Montag, 2. Dezember, in der VHS-Reihe "Kino im Römerhof" im Theater im Römerhof am Riemerfeldring 2 in Garching läuft. Die Vorstellung beginnt um 19.30 Uhr.