Der alternde Comiczeichner Victor wird immer schrulliger und für seine Frau Marianne zunehmend zur Belastung. Als sich die Lage zuspitzt, setzt die ihn vor die Tür. Dank des Dienstleistungsunternehmens "Time Traveller" bekommt Victor die Möglichkeit, noch einmal in seine von Regisseuren und Schauspielern inszenierte Vergangenheit zu reisen. Der Ausflug beginnt an dem Tag, an dem er einst seine Frau kennenlernte, und gerät mehr und mehr zu einer Illusion, aus der es für Victor kein Entkommen mehr zu geben scheint. "Die schönste Zeit unseres Lebens" heißt die französische Tragikomödie aus dem Jahr 2019. An diesem Donnerstag, 27. Februar, läuft der Film mit Daniel Auteuil in der Hauptrolle im Ferienkino im Kubiz an der Jahnstraße 1 in Unterhaching. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Bereits von 10.30 Uhr an ist dort im Kinderprogramm der amerikanische Animationsfilm "Die Eiskönigin 2" zu sehen. Karten für beide Veranstaltungen gibt es im Kulturamt unter ☎ 66 55 53 16 oder per E-Mail an tickets@unterhaching.de.

