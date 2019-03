22. März 2019, 22:12 Uhr Kulturtipp Raritätenbühne

Veranstaltung im Gleis 1 in Unterschleißheim

Manches, was auf dem Dachboden oder im Keller unnötig Platz weg nimmt, kann man eigentlich getrost weiterreichen: Erbstücke, Kuriositäten, Flohmarktschnäppchen oder Kunstwerke. All das wird an diesem Sonntag, 24. März, im Jugendkulturhaus Gleis 1, Hollerner Weg 1, in Unterschleißheim dem prüfenden Blick von Fachleuten unterzogen. Gemälde, Möbel, Bücher, Spielzeug und Schmuck werden hier vor Publikum professionell beurteilt. Dabei gibt es Tipps zur konservatorischen Behandlung, und auch der mögliche Verkaufswert wird geschätzt. Besitzer, die ihre Objekte zur Schau stellen möchten, können von 15 Uhr an am Einlass Nummern ziehen. Zuschauer der Raritätenbühne sind von 16.30 Uhr an willkommen.