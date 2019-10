Wenn Clown Pippo gemeinsam mit dem Zirkusdirektor ein Kinderprogramm präsentiert, geben sich Tänzer, Artisten und Tiere ein Stelldichein - nicht zu vergessen die Zaubertricks und Späße, die Pippo selbst zum Besten gibt. "Puppenzirkus Polonaise" ist der Titel des Puppentheaters, das die Theaterpädagogin und Puppenspielerin Susy Bergmann an diesem Freitag, 18. Oktober, von 16 Uhr an im Pfarrsaal St. Bartholomäus, Ödenpullacher Straße 23, in Deisenhofen aufführt. Die Vorstellung ist geeignet für Kinder von drei Jahren an. Kartenreservierungen per E-Mail an info@susybergmann.de.