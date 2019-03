31. März 2019, 21:52 Uhr Kulturtipp Politisches Stehvermögen

Die Ausstellung "Die Mütter des Grundgesetzes" erinnert im Sauerlacher Rathaus an das Engagement weiblicher Abgeordneter

Sie waren eine Minderheit. Die Frauen, die in den Jahren der Weimarer Republik und nach dem Zweiten Weltkrieg ins Parlament gewählt wurden, standen einer gewaltigen Mehrheit an Männern gegenüber. Gleichwohl bewiesen die weiblichen Abgeordneten dank ihrer parteiübergreifenden Solidarität politisches Stehvermögen. Unter dem Titel "Die Mütter des Grundgesetzes" erinnert nun eine zweiteilige Ausstellung im Rathaus Sauerlach, Bahnhofstraße 1, und in der benachbarten VHS, Bahnhofstraße 5, an jene Vorreiterinnen. Vom 1. bis 12. April ist die Schau im Rathaus von Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr, und donnerstags 15 bis 18 Uhr zu besichtigen, in der VHS von Montag bis Mittwoch, 10 bis 12 Uhr, donnerstags, 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18 Uhr, sowie freitags von 16.30 bis 19 Uhr. Am Donnerstag, 11. April, 19.30 Uhr, gibt es unter dem Titel "Hysterische Furien und schnatternde Gänse" im Rathaus eine begleitende Lesung über die ersten Frauen im Bayerischen Landtag mit verschiedenen Sprechrollen.