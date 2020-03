Er weiß zwar nicht, was er gemacht hat, aber auf einmal war es da. Dieses Ping. Und dieses Summ. Der Alarm. Und obwohl all diese smarten, intelligenten Alltagshelfer in seinem Heim ihm ein Gefühl der Sicherheit vermitteln sollten, fühlt er sich verunsichert. Was war da los? Wenn doch nur die Gebrauchsanweisung zu finden wäre! Es ist zum Verrücktwerden! Dabei will man doch lediglich effizient, modern und leistungsfähig sein. Smart eben. Modern. Auf der Höhe der Zeit. Das freie Theater-Ensemble "Gruppo di grappa" spielt die Komödie "Ping Pong" von Micheal Frayn an diesem Freitag, 6. März, 20 Uhr, im Kubiz Unterhaching, Jahnstraße 1. Restkarten sind an der Abendkasse für 17 Euro eine Stunde vor Vorstellungsbeginn erhältlich.