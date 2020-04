In gewisser Weise ist das, was wir derzeit mit den Ausgangsbeschränkungen erleben, ein Pilgergang in den eigenen vier Wänden - eine Gelegenheit, Ruhe zu finden, sich seinen Ängsten und Hoffnungen zu stellen, zu sich selbst zu kommen und das Dasein im Hier und Jetzt zu spüren. Inspirationen dazu bietet der Vortrag "Pilgern: Wege der Stille Lichtbildwerke des Leica Masterclass Fotografen Stefan Rosenboom", der an diesem Sonntag, 5. April, von 10 Uhr an auf der Website der VHS im Norden des Landkreises unter www.vhs-nord.de online zu erleben ist. Dabei lenkt die Veranstaltung der Reihe "vhs.daheim" den Blick hinaus in die Natur und bietet die Möglichkeit, Rosenboom auf seinen Pilgerwegen zum Kumano Kodo in Japan, durch Georgien, den Camino Francés sowie auf dem Jakobsweg von München nach Lindau zu begleiten. Und vielleicht motiviert das den einen anderen, danach selbst zu einem Spaziergang aufzubrechen. Denn schon der alte Hippokrates wusste: "Gehen ist des Menschen beste Medizin."