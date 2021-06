Internationale Opern- und Operettenliteratur in Verbindung mit den Klängen altbayerischer Blasmusikkultur: An diesem Sonntag, 13. Juni, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ist diese Kombination live auf der Bühne des Kulturzentrums Taufkirchen am Köglweg 5 zu erleben. Die "Oper Weiß-Blau" wird gestaltet von der Mezzosopranistin Franziska Rabl (Foto Mitte) und den Holledauer Musikanten. Dabei kommen unter anderem opern-untypische Instrumente wie Alphorn, Kuhglocken oder Holzlöffel zum Einsatz - bekannte Stücke erklingen so in einer ungewöhnlichen und bisher unbekannten Form. Moderiert wird der bayerische Opernabend von TV-Schauspieler Claus Obalsk. Karten sind online unter www.kulturzentrum-taufkirchen.de oder www.muenchenticket.de erhältlich, sowie vor Ort im Kulturzentrum oder bei Schreibwaren "Isarperle" (Köglweg 14, Ismaning).