Spätestens mit der Omnipräsenz des Smartphones und seiner Spielarten gerät nicht nur das Öffentliche zum Privaten, sondern auch das Private zum Öffentlichen. Das allerdings kann leicht die emotionalen Kapazitäten sprengen und so manche Beziehung und Freundschaft in die Krise stürzen. In dem Film "Das perfekte Geheimnis" wird diese totale Offenheit erbarmungslos durchexerziert. Was als Spiel unter Freunden beginnt, gerät zu einer Flut ungewollter Offenbarungen. Zu sehen ist der Streifen aus dem vergangenen Jahr an diesem Dienstag, 14. Januar, im Kubiz, Jahnstraße 1, in Unterhaching. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr.