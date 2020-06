Sie sind wieder da - all die an Fäden geführten Charakterdarsteller aus dem Marionettentheater Bille in Unterschleißheim. Nach langer Zwangspause nimmt das Theater am Samstag, 4. Juli, endlich wieder seinen Spielbetrieb auf. Das Programm startet mit dem Märchen "Der Froschkönig" nach den Gebrüdern Grimm, gespielt in vier Akten. Und wie im Märchen ist auch dieser Tage nichts so, wie es scheint. Denn für den Theaterbesuch gilt wie überall die Abstandsregel von anderthalb Metern sowie die Maskenpflicht. Die 60-minütige Inszenierung beginnt um 15 Uhr an der aktuellen Spielstätte des Theaters am Rathausplatz 9 und ist geeignet für Kinder von drei Jahren an. Eine weitere Aufführung ist am Sonntag, 5. Juli, zur gleichen Zeit. Karten gibt es im Theater unter ☎ 150 21 68 sowie bei München Ticket.