"Nix is gwiss" heißt das neue Bühnenprogramm des Monika-Drasch-Quartetts, das am Samstag, 17. September, von 20 Uhr an im Bürgerzentrum Oberschleißheim zu hören sein wird. Hoffentlich, möchte man hinzufügen, kommt nichts dazwischen und hoffentlich bewahrheitet sich der Titel des Programms nicht, sodass die Musikerin mit ihrer grünen Geige und den roten Haaren das Publikum erfreuen kann. Die Wegbereiterin der Neuen Volksmusik wird begleitet von Norbert Nagel (Klarinette und Saxophon), Johannnes Öllinger (Gitarre und Gesang) sowie Alex Haas (Kontrabass). Einlass ist an dem Abend um 19.30 Uhr, Karten gibt es bei München Ticket, Schreibwaren am Schloss und in der Gemeindebücherei.