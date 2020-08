An diesem Mittwoch treten Carlene und Ferdl im Garten des Kleinen Theater Haar auf

Wer sich bedingungslos auf die Wirkung von Klängen und Tönen einlässt, weiß dass man in der Musik wie im Leben mit Schubladendenken nicht weiter kommt. Für Carlene und Ferdl ist diese Erkenntnis eine Selbstverständlichkeit. Den beiden Musikern - sie aus Massachusetts, er aus Süddeutschland - geht es um die musikalische Essenz, die jedem Stil innewohnt - sei es Blues, Rock oder Folk. Grund genug, aus diesen Elementen einen alternativen Sound zu kreieren, der sich auf rhythmisch-melodische Weise im Bewusstsein des Zuhörers entfaltet. Zu erleben ist das an diesem Mittwoch, 26. August, in der Reihe "Feierabend im Theater" im Garten des Kleinen Theater Haar, Casinostraße 6. Das Konzert mit "Carlene & Ferdl" beginnt um 19 Uhr. Der Garten steht von 17 bis 23 Uhr offen.