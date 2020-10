Weißbier, Wellness und eine Leiche im Pool - für Alfred Sanktjohanser und seinen Freund Graffiti Anlass genug, sich auf die Suche nach dem Mörder zu machen. "Weißbier-Requiem" heißt der Krimi von Andreas Schröfl, der an diesem Freitag, 9. Oktober, von 20 Uhr an als Lesung mit Musik im Bürgerzentrum Oberschleißheim, Theodor-Heuss-Straße 29, inszeniert wird. Karten für die Veranstaltung mit dem Autor sowie Vladislav Cojocaru am Akkordeon gibt es im Vorverkauf bei Schreibwaren Heckenstaller und Schreibwaren am Schloss. Näheres zu den Vortragenden ist auf deren Websites unter www.der-sanktus.de und www.cojocaru.de zu erfahren.