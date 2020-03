Matze mit der blauen Tatze

Ein Jazzkonzert für die ganze Familie gibt es an diesem Wochenende in Garching. Kater Matze mit der blauen Zaubertatze findet neue Freunde. Zum Beispiel das Swinguru aus Australien. Da ist aber auch noch der Bossabär aus Kanada oder der Löwe Leo Lässig. BR-Moderatorin Uta Sailer erzählt die lustigen Geschichten, begleitet von der Livemusik des siebenköpfigen Ensembles mit Ulrich Möller-Arnsberg (Violine), Tom Reinbrecht (Saxofon und Arrangements), Julia Weder (Posaune), Jan Eschke (Klavier), Nikolaus Reichel (Kontrabass), Stephan Staudt (Schlagzeug) und Alex Naumann (Gitarre). Das Konzert am Sonntag, 8. März, beginnt um 15 Uhr im Bürgerhaus Garching, Bürgerplatz 9.