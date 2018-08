12. August 2018, 21:56 Uhr Kulturtipp Mariä-Himmelfahrt

In der Kirche in Salmdorf erwartet die Besucher ein musikalischer Gottesdienst mit Kräuterweihe

Musikalisch, mit mehrstimmigen Gesangseinlagen und Kräuterweihe soll es anlässlich des Patroziniumsfestes Mariä-Himmelfahrt in der Kirche in Salmdorf an diesem Mittwoch, 15. August, im Gottesdienst in der gleichnamigen Kirche von 10.30 Uhr an zugehen. Anschließend gegen 11.30 Uhr lädt die Haarer Blaskapelle in den Biergarten an der Johann-Karg-Straße 3 ein.