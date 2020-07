Das Marionettentheater Bille in Unterschleißheim zeigt an diesem Wochenende zweimal Grimms Märchen "Die Bremer Stadtmusikanten". Es erzählt von vier Tieren (einem Esel, einem Hund, einer Katze und einem Hahn), die ihren Besitzern infolge ihres Alters nicht mehr nützlich sind und daher getötet werden sollen. Es gelingt den Tieren zu entkommen, worauf sie sich zufällig durch die Reise vom Kasperl - der als Musikant nach Bremen zieht, treffen. Die Vorstellungen beginnen samstags und sonntags jeweils um 15 Uhr und sind geeignet für Kinder von drei Jahren an. Es gilt ein Mindestabstand von 1,50 Metern sowie eine Maskenpflicht während des Theaterbesuches. Die Vorstellungen finden am Rathausplatz 9 (gegenüber der Konditorei Hermann) statt. Eine Reservierung der Karten wird empfohlen, da deutlich weniger Plätze zur Verfügung stehen. Kartenreservierung unter ☎ 089/ 150 21 68 (Anrufbeantworter) oder per E-Mail an info@marionettentheater-ush.de, im Internet unter www.muenchen-ticket.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.