25. Februar 2019, 22:04 Uhr Kulturtipp Liebhaberstücke

Musiker spielen auf Instrumenten der Garchinger Sammlung

Die Musikinstrumente-Sammlung, die im Ausstellungsraum der Musikschule Garching präsentiert wird, ist zweifellos ein Liebhaberprojekt. Wie all diese guten Stücke tatsächlich klingen, ist an diesem Donnerstag 28. Februar, im Beethoven-Saal der Musikschule Garching am Römerhofweg 12 b zu erleben. Dabei kommen außergewöhnliche Blasinstrumente zum Einsatz genauso wie Kontrabass und chinesisches Hackbrett. Das Konzert mit dem Titel "Unerhört und vogelwild" beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.