Die Komödie "Liebesdings" mit Elyas M'Barek ist am Mittwoch, 7. September, 20 Uhr, beim Ferienkino im Unterhachinger Kubiz, Jahnstraße 1, zu sehen. M'Barek spielt darin Deutschlands größten Filmstar Marvin Bosch, der sich im Scheinwerferlicht sonnt und Fans zum Kreischen bringt. Doch er kommt nicht wie geplant zu einer Filmpremiere, weil zuvor ein Interview mit der spitzzüngigen Boulevardjournalistin Bettina Bamberger ordentlich aus dem Ruder gelaufen ist und er flüchten muss - ausgerechnet ins feministische Off-Theater "3000", das kurz vor der Pleite steht. Karten gibt es im Kubiz unter Telefon: 089/66 55 53 16 oder per E-Mail an tickets@unterhaching.de.